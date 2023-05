Qualcuno lo avrebbe avvistato in via Monsignor Virgilio, a Tortolì.

Segnalazioni sparse che, per ora, non trovano conforto nella realtà dei fatti. Perché Stefano Muceli non si trova, nonostante il maxi dispiegamento di uomini e mezzi che, da mercoledì mattina, concentra le ricerche nelle campagne di Cardedu.

Martedì sera, quando è stato visto per l’ultima volta nella zona del suo ovile a Baccu ‘e ludu, indossava pantaloni scuri e una maglia rossa con bande bianche. L’allevatore di 57 anni non ha con sé alcun telefono. In prima linea nelle ricerche anche il sindaco del paese, Giacomo Pani.

La terza giornata di operazioni, coordinate dai vigili del fuoco di Nuoro, è andata avanti senza sosta. Sul posto è giunto anche il comandante provinciale, Antonio Giordano con una squadra del distaccamento di Lanusei, 2 unità Tas (Topografia applicata al soccorso), 2 unità Sapr (Sistemi a pilotaggio remoto), 2 unità cinofile e 3 unità Saf (Soccorso alpino fluviale) e un elicottero del reparto volo Sardegna di base ad Alghero. In totale 16 unità del 115 con 8 mezzi al seguito.

Operano in collaborazione con i vigili del fuoco il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i volontari del Soccorso alpino e speleologico e vari volontari del posto. In totale sono più di 100 gli ettari di terreno passati al setaccio dai soccorritori e i mezzi aerei del corpo nazionale.

