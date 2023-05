Un uomo di 69 anni, di Cardedu, si è ferito gravemente cadendo da una scala in una struttura di sua proprietà in via Mare.

L'anziano è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei e da qui, alla luce del quadro critico, all'elisuperficie dei vigili del fuoco dove, intorno alle 18.30, è atterrato Echo Lima 3, l'elicottero di base a Elmas. Il velivolo è decollato alle 19 e il paziente trasferito al Brotzu di Cagliari: è in Rianimazione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel tardo pomeriggio di oggi l'uomo sarebbe ruzzolato da un’altezza di due metri e mezzo battendo la testa. Probabile che l’anziano abbia perso l’equilibrio, anche se non è da escludere l’ipotesi di un malore. Sul posto hanno operato le squadre dell'ambulanza.

