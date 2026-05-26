Ha perso il controllo della moto di servizio che dopo aver urtato il guard rail si è ribaltata sulla banchina esterna alle barriere. Un carabiniere è rimasto coinvolto in un incidente nella mattinata di oggi mentre faceva la scorta al gruppo di centauri iscritti all’evento Moto Giro d’Italia. L’episodio è accaduto a Baunei, lungo l’Orientale. Il militare è rimasto illeso.

In un primo momento è stato allertato il 118 per l’invio di un mezzo, ma nei minuti successivi, alla luce delle condizioni rassicuranti del militare, la richiesta è stata sospesa. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della polizia stradale di Lanusei, coordinati dall’ispettore Fausto Loddo, per i rilievi di legge.

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