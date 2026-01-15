Baunei, precipita mentre fa parapendio: 28enne in codice rossoNella caduta si è agganciata alla scogliera di Pedra Longa salvandosi ma riportando diverse ferite
Incidente a Baunei: una turista di 28 anni della Repubblica Ceca mentre faceva parapendio ha perso il controllo della vela, ma fortunatamente nella caduta si è agganciata alla scogliera di Pedra Longa salvandosi.
La centrale del 118 di Sassari ha inviato sul posto l'elisoccorso Areus.
L'equipe si è calata con il verricello e l'ha recuperata. Il medico 118 ha riscontrato un trauma alla colonna vertebrale e al bacino.
La donna era vigile ed è stata trasportata in codice rosso al San Francesco di Nuoro.