Intervento del Soccorso alpino e speleologico sulla costa di Baunei per il recupero di un turista infortunato sul sentiero per Cala Goloritzè.

L’uomo, un 57enne romano, si trovava lungo il percorso verso la cala affacciata sulla spiaggia più bella del mondo in compagnia della moglie e due figli quando, a seguito di una caduta, ha riportato una sospetta frattura a una caviglia che non gli ha permesso di proseguire in autonomia.

Alle 13.15 di oggi l’allarme è stato raccolto dalla centrale operativa del 118 di Sassari. Sul posto si è recata subito la squadra dei tecnici in turno alla stazione Ogliastra, composta da un’équipe di Soccorso alpino e speleologico, con il supporto di ulteriori tre tecnici.

Dopo aver raggiunto l’infortunato, i soccorritori hanno verificato le sue condizioni di salute e l’hanno posizionato sulla barella per poi trasportarlo con la tecnica della portantina sino al parcheggio, dove ad attendere c’era l’ambulanza arrivata da Urzulei per il successivo trasporto all’ospedale di Lanusei.

