Oltre 4 mila persone si sono riversate sulle strade di Bari Sardo per celebrare la prima delle due giornate carnevalesche. Otto carri allegorici, quattro dei quali allestiti da gruppi del paese (Il mondo di Disney, Le galline in fuga, I Flintstones e I vikinghi) e gli altri arrivati da Arzana, Lanusei, Lotzorai e Tortolì.

Neppure un cielo plumbeo che minacciava pioggia a catinelle ha fatto desistere gli appassionati, in un clima di assoluto divertimento. Un robusto servizio d’ordine ha sorvegliato l’evento.

Si è registrato qualche intervento del personale del 118 per soccorrere alcuni giovanissimi in preda ai fumi dell’alcol, ma per nessuno di loro sono stati necessari accertamenti in Pronto soccorso. Con un’ordinanza sindacale il Comune ha invitato a un divertimento responsabile, disponendo un decalogo di regole da rispettare in occasione degli eventi, curati dall’associazione Is Carristasa.

Tra queste regole il divieto di uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di bombolette spray per spruzzare liquidi o altre sostanze capaci per infiammabilità di arrecare danno.

In più le persone mascherate non possono portare fuori dalla propria abitazione armi (anche se munite di licenza) bastoni, mazze, manganelli. Per favorire il sano divertimento il Comune ha vietato anche di compiere spari di razzi, castagnole e mortaretti lungo le vie pubbliche e di lanciare dai carri allegorici oggetti pericolosi. Si replica martedì pomeriggio.

