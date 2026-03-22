momenti di paura
22 marzo 2026 alle 08:06
Bari Sardo, lite in famiglia finisce nel sangueUn uomo di 38 anni colpito al volto con un’accetta. Indagano i carabinieri
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A Bari Sardo una lite in famiglia è finita nel sangue.
Nel corso dell’alterco, un uomo di 38 anni è stato colpito al volto con un’accetta e, dopo l’allarme, è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.
L’articolo completo di Roberto Secci su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital
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