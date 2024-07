Multato, cerca di investire la vigilessa. È successo a Bari Sardo, in pieno centro.

L’automobilista, alla guida di una piccola utilitaria, non gradisce la multa fatta dalla polizia municipale per non aver esposto il disco orario durante la sosta.

Così, tra le lamentele, ingrana la prima e parte, incurante della presenza della vigilessa proprio davanti all’auto.

