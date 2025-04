Un cinquantenne è stato arrestato per spaccio di droga a Bari Sardo, le manette sono scattate in una notte di controlli e perquisizioni dei carabinieri della Compagnia di Lanusei, alla ricerca di stupefacenti e armi.

In totale 24 le persone controllate su 18 veicoli. Il cinquantenne, perquisito nei pressi del bar “X SaStaria”, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina già pronte allo spaccio e di 215 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

La perquisizione si è estesa a casa dell’uomo, dove è stata trovata ulteriore cocaina, per un peso complessivo di 63 grammi, e materiale per il confezionamento.

Il cinquantenne è stato dunque arrestato e posto ai domiciliari, misura confermata dal gip nell’udienza di convalida.

