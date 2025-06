Momenti di grande apprensione sabato pomeriggio in una villetta di Sa Marina, a Bari Sardo. Un bambino di tre anni, originario di Roma, ha ingerito accidentalmente un bicchierino di detersivo.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30 e sul posto la centrale operativa del 118 di Sassari ha inviato i soccorritori dell’ambulanza.

In virtù della dinamica del fatto e l’urgenza di intervenire in una struttura adeguata al trattamento di situazioni pediatriche critiche, la centrale ha allertato anche l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Elmas. Nel frattempo, su sollecitazione di familiari e soccorritori dell’ambulanza il piccolo ha rigurgitato la sostanza ingerita, facendo rientrare la grande paura.

Tuttavia, benché il bimbo, rimasto sempre vigile e cosciente, avesse rimesso gran parte della sostanza, il medico in servizio su Echo Lima 3 ha disposto il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari. Qui il piccolo paziente, in Ogliastra per trascorrere un periodo di vacanze con i familiari, è stato preso in carico dal personale sanitario che ha effettuato tutti i trattamenti del caso.

