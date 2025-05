Auto contro moto alla periferia di Bari Sardo. Grave un centauro di 54 anni residente in paese. Per cause ancora in fase di accertamento, nella tarda mattinata di oggi i due mezzi sono entrati in collisione e ad avere la peggio è stato il motociclista che ha riportato diversi traumi.

Per soccorrere l’operaio in pensione sono intervenuti gli equipaggi del 118 e, alla luce delle condizioni dell’uomo, la centrale operativa del 118 di Sassari ha inviato sul posto Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato da Olbia.

Il centauro è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

