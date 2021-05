Un cucciolo di balenottera comune (Balaenoptera physalus) è stato trovato sul litorale di Bari Sardo a pochi metri dalla torre spagnola. La carcassa del cetaceo di modeste dimensioni, circa quattro metri, è stata avvistata da alcuni residenti alle prime ore dell'alba.

Sul posto per i rilievi di rito sono arrivati i militari della Capitaneria di porto di Arbatax e del Corpo Forestale che hanno potuto solo constatare che l’enorme balenottera era deceduta da diverse ore e forse Bari Sardo e le sue coste potrebbero anche non essere state teatro della sua morte. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, già sabato pomeriggio alcuni pescatori avevano avvistato il cetaceo vagare tra le onde nel litorale di Pranargia e potrebbero essere state le correnti da sud a spingere la balenottera probabilmente già priva di vita fino alla baia della Torre. Il cadavere dell’animale rimosso in tarda mattinata dagli operai del Comune verrà sottoposto ad un esame autoptico da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Tortolì che dovrà accertare cause, modalità e tempi del decesso.

La balenottera, secondo quanto si è appreso, non era ancora in avanzato stato di decomposizione quando è stata rinvenuta e questo potrebbe essere la testimonianza di una morte non troppo distante nei tempi dall’avvistamento nel litorale. La Balaenoptera physalus i cui avvistamenti sono sempre più frequenti nel Mare Mediterraneo è seconda a dimensioni solo alla balenottera azzurra e può raggiungere e superare i 26 metri di lunghezza media.

