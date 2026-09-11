Da Mattia a Mattia. A quattro anni dall’insediamento, il tenente di vascello Caniglia lascia il comando della Guardia costiera di Arbatax al suo omonimo che di cognome fa Culpo e arriva dalla Capitaneria di porto di Portoferraio. Caniglia, 38 anni, originario di Brindisi, guida l’Ufficio circondariale di via Tirreno da settembre del 2022, reduce dall’esperienza professionale alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo dove aveva ricoperto il ruolo di capo sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale. Diverse le attività condotte nel corso del quadriennio. Andrà a comandare la Capitaneria di porto di Termoli, in Molise. Il prossimo 25 settembre, alle 10.30, si terrà la cerimonia di avvicendamento nel piazzale della chiesa di San Gemiliano alla presenza di autorità civili, militari e religiose del territorio. Il successore, Mattia Culpo, ha 40 anni e sta concludendo il percorso professionale nell’organico della Capitaneria di Portoferraio.

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