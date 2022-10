Il mondo delle campagne si è spazientito. I 127 suini allo stato brado abbattuti dal personale dell’Unità di progetto nell’altopiano di Golgo, a Baunei, ha suscitato reazioni sul territorio.

Prima il cartello di contestazione all’operato dei tecnici, affisso nell’area in cui sono state sotterrate le carcasse, di oggi le parole di Christian Loddo, sindaco di Talana, altro centro che negli ultimi mesi ha subito abbattimenti di maiali selvaggi, un’operazione messa in campo anni fa dalla Regione per eradicare la peste suina.

"È evidente la volontà di proseguire in questa mattanza perché è lucrosa e profumatamente ben pagata per gli addetti ai lavori il cui obiettivo, a questo punto chiaro, non è l’eradicazione della Psa ma il mantenimento di una situazione di allarme continuo che consenta introiti notevoli ai soliti noti”, così il sindaco Loddo prende una posizione netta sull’attività dell’Unità di progetto che in Ogliastra sta conducendo i suoi servizi. Nel contempo annuncia una missione a Bruxelles insieme ai suoi consiglieri.

