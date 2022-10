Si sono concluse questo pomeriggio le operazioni di ricerca, cattura e abbattimento di suini illegali allo stato brado a Baunei da parte delle squadre dell'Unità di Progetto (Corpo forestale, Forestas, Asl e Izs) in collaborazione con la questura di Nuoro.

Sono 127 i capi catturati e abbattuti perché non registrati all’anagrafe zootecnica, per cui non è stato possibile risalire al proprietario e detenuti da sconosciuti nelle terre pubbliche.

Attività, viene precisato dalla Regione, necessarie per il contrasto al virus della Peste suina africana.

Gli animali, privi di tracciabilità e controlli sanitari, erano destinati al mercato illegale di prosciutti e prodotti di salumeria e costituivano dunque un alto rischio per i consumatori.

Suini che inoltre vivevano in contesti marginali, in condizioni critiche, denutriti e sofferenti anche per la scarsa presenza d’acqua, alcuni sottoposti a castrazione e alla somministrazione incontrollata di farmaci.

