La Sardegna si prepara ad affrontare l’ennesimo weekend infernale, con temperature in aumento che raggiungeranno i 34 gradi.

L’estate dunque non sembra voler abbandonare l’Isola che – dopo una breve tregua –regalerà a sardi e turisti un altro fine settimana infuocato. Ma il caldo tornerà prepotente in tutta l’Italia. È quanto afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it: «Da domenica le temperature inizieranno a salire anche di 5 gradi e gran parte dell'Italia vivrà una nuova settimana rovente».

Il picco massimo si registrerà in Toscana, dove sono previste punte di 35-36 gradi. In Pianura Padana, Umbria e Lazio le massime saranno di poco inferiori, con 34 gradi. Settembre al Sud non regalerà altri valori record, assestandosi sui 33 gradi. Nelle prossime ore avremo gli ultimi addensamenti nel Meridione con qualche rovescio tra Calabria e Sicilia. L'uragano mediterraneo infatti, che naviga ancora minaccioso sullo Ionio meridionale, punta deciso sulla Libia e presto lascerà il nostro Paese.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata