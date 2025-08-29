Una sessantasettenne di un paese della zona del Barigadu è risultata positiva al virus della West Nile. Si tratta del dodicesimo caso umano di Febbre del Nilo diagnosticato nel corso del 2025 nella provincia di Oristano e in Sardegna.

La donna è ricoverata all'ospedale San Francesco di Nuoro e le sue condizioni di salute stanno migliorando.

Dopo l'accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto da Maria Valentina Marras, ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell'area dell'abitazione della donna per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei 200 metri dalla sua casa.

Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus altri tre ultrasettantenni, cinque ultrasessantenni, un ultraquarantenne, un ultraottantenne e un ultranovantenne. Di questi undici contagiati, otto sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre tre sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

