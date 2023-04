A denunciare la grave situazione che si è creata nel poliambulatorio di Macomer è stato il comitato per la tutela della salute del Marghine. Lo stesso comitato, infatti, aveva denunciato che il 24 aprile, al poliambulatorio di Nuraghe Ruju, erano saltate tutte le visite specialistiche e chi si era regolarmente prenotato non ha potuto effettuare le visite, nonostante fossero da tempo programmate.

A tre giorni di distanza, l'Asl di Nuoro, in una breve nota, risponde alle accuse del Comitato. «Non corrisponde al vero la notizia secondo la quale, il 24 aprile, nel poliambulatorio di Macomer sarebbero saltate quasi tutte le visite specialistiche, in quanto la struttura sanitaria era regolarmente aperta. Per un mero disguido tecnico - precisa la Asl di Nuoro - sono invece saltate le visite di 4 pazienti della riabilitazione, che peraltro non dipendente direttamente dal poliambulatorio di Macomer, ma dalla struttura complessa di Nuoro». I quattro pazienti, come precisa l'Asl, sono stati già richiamati e prontamente recuperati.

