Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla Nuoro-Orgosolo, all’altezza del bivio di Galanoli.

Le due auto coinvolte si sono scontrate violentemente, causando gravi danni a una delle vetture. A riportare le ferite più serie sono stati i quattro passeggeri di una Fiat Panda, che sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Francesco di Nuoro. Gli occupanti del veicolo, purtroppo, sono rimasti feriti, ma non in pericolo di vita.

Fortunatamente il conducente dell’utilitaria e quello dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente sono rimasti illesi, scampando così a eventuali gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Nuoro e le ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato i feriti al nosocomio cittadino. Per permettere i soccorsi e mettere in sicurezza l’area dell’incidente, la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore, creando inevitabili disagi alla circolazione.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato allo scontro. L’incidente ha nuovamente acceso i riflettori sulla sicurezza stradale lungo il tratto che collega Nuoro a Orgosolo, già teatro in passato di sinistri simili. Le autorità locali hanno già annunciato che saranno intensificati i controlli per prevenire ulteriori episodi e garantire maggiore sicurezza ai conducenti.

