Videocamere, intercettazioni e tanti errori commessi. Così è stata sgominata dalla Polizia la banda di rapinatori ritenuti responsabili di una serie di rapine armate ai danni di portavalori, bancomat e depositi dei Monopoli di Stato tra Nuoro e Baronia.

Sei le ordinanze emesse dal Gip di Nuoro su richiesta della locale Procura della Repubblica (TUTTI I NOMI).

Il gruppo avrebbe razziato oltre 320mila euro di valori bollati e sottratto 90mila mila euro in un assalto a un furgone blindato. Ma Le indagini proseguono per ricostruire tutta l’attività criminale della banda e per individuare tutti i complici ed eventuali fiancheggiatori.

