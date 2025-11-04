Sono sei gli arresti effettuati questa mattina dalla squadra Mobile di Nuoro nell’ambito di un’operazione condotta dalla Procura della Repubblica del capoluogo barbaricino contro i presunti componenti di una banda che avrebbe messo a segno numerose rapine tra Ogliastra e Nuorese. 

In carcere sono finiti: 

  • Peppino Puligheddu, 1965, Orgosolo
  • Michele Carta, 1984, Siniscola
  • Antonio Saccheddu, 1990, Orgosolo 
  • Alessandro Dessolis, 1984, Orgosolo
  • Giovanni Piras, 1996, Orgosolo
  • Roiccardo Mercuriu, 1995, Mamoiada
  • Pasquale Musina, 1976, Orgosolo

L’operazione fa seguito all’assalto al portavalori della Mondialpol avvenuto il 13 marzo a Torpè, dove i malviventi si impossessarono di 90mila euro.

Gli arrestati sono accusati anche di altri colpi, tra cui l’assalto con esplosivo al bancomat delle poste di Oliena il 15 agosto 2025 e il raid al deposito dei Monopoli di Stato di Pratosardo, dove sono stati trafugati scatoloni di sigarette per un valore di 300mila euro. Durante quest’ultimo episodio i rapinatori hanno cosparso le strade di chiodi e piazzato due simulacri di ordigno per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. 

