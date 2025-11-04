Banda degli assalti armati nel Nuorese: i nomi degli arrestatiIn manette i componenti del gruppo: sono accusati di aver messo a segno una serie di recenti colpi tra Pratosardo, Oliena e Torpè
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono sei gli arresti effettuati questa mattina dalla squadra Mobile di Nuoro nell’ambito di un’operazione condotta dalla Procura della Repubblica del capoluogo barbaricino contro i presunti componenti di una banda che avrebbe messo a segno numerose rapine tra Ogliastra e Nuorese.
In carcere sono finiti:
- Peppino Puligheddu, 1965, Orgosolo
- Michele Carta, 1984, Siniscola
- Antonio Saccheddu, 1990, Orgosolo
- Alessandro Dessolis, 1984, Orgosolo
- Giovanni Piras, 1996, Orgosolo
- Roiccardo Mercuriu, 1995, Mamoiada
- Pasquale Musina, 1976, Orgosolo
L’operazione fa seguito all’assalto al portavalori della Mondialpol avvenuto il 13 marzo a Torpè, dove i malviventi si impossessarono di 90mila euro.
Gli arrestati sono accusati anche di altri colpi, tra cui l’assalto con esplosivo al bancomat delle poste di Oliena il 15 agosto 2025 e il raid al deposito dei Monopoli di Stato di Pratosardo, dove sono stati trafugati scatoloni di sigarette per un valore di 300mila euro. Durante quest’ultimo episodio i rapinatori hanno cosparso le strade di chiodi e piazzato due simulacri di ordigno per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.
(Unioneonline/E.Fr.)