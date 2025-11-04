Sono sei gli arresti effettuati questa mattina dalla squadra Mobile di Nuoro nell’ambito di un’operazione condotta dalla Procura della Repubblica del capoluogo barbaricino contro i presunti componenti di una banda che avrebbe messo a segno numerose rapine tra Ogliastra e Nuorese.

In carcere sono finiti:

Peppino Puligheddu, 1965, Orgosolo

Michele Carta, 1984, Siniscola

Antonio Saccheddu, 1990, Orgosolo

Alessandro Dessolis, 1984, Orgosolo

Giovanni Piras, 1996, Orgosolo

Roiccardo Mercuriu, 1995, Mamoiada

Pasquale Musina, 1976, Orgosolo

L’operazione fa seguito all’assalto al portavalori della Mondialpol avvenuto il 13 marzo a Torpè, dove i malviventi si impossessarono di 90mila euro.

Gli arrestati sono accusati anche di altri colpi, tra cui l’assalto con esplosivo al bancomat delle poste di Oliena il 15 agosto 2025 e il raid al deposito dei Monopoli di Stato di Pratosardo, dove sono stati trafugati scatoloni di sigarette per un valore di 300mila euro. Durante quest’ultimo episodio i rapinatori hanno cosparso le strade di chiodi e piazzato due simulacri di ordigno per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

