Ancora il massimo riconoscimento viene assegnato per il quarto anno consecutivo alla gelateria "Dolci Sfizi" di Macomer. Artefice il maestro Nicolò Vellino, titolare da dieci anni della gelateria di viale Nenni, che per la quarta volta consecutiva, entra nella guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso con i Tre Coni, il massimo riconoscimento.

Un premio importante che in Sardegna Vellino condivide con la gelateria cagliaritana "I Fenu". E che ha ricevuto grazie alla qualità del gelato, agli ingredienti locali con prodotti di stagione come gli agrumi di Milis, il torrone di Tonara, il miele di Bolotana e il cacao, selezionato direttamente da Vellino in Colombia. Non solo. La gelateria di periferia di Macomer è una sfida.

«Mi sono messo in gioco - dice Nicolò Vellino - sapendo le difficoltà a cui vado incontro tutti i giorni in questo territorio. È stato fra l'altro un anno difficile, sia per gli aumenti delle materie prime. A Rimini hanno valutato il fatto che dalle mie confezioni ho eliminato la plastica garantendo la qualità del servizio. Ora, insieme ai fornitori, ci godiamo per il quarto anno consecutivo i Tre Coni, che è una grande soddisfazione per me e diventa anche momento di visibilità per Macomer, i suoi dintorni e la nostra isola. Ai miei conterranei, ai miei colleghi che operano nel campo della dolciaria, dico che quando ci si mette di impegno i risultati arrivano. Non bisogna arrendersi mai».

Oltre al gelato Vellino produce dolci di ogni tipo che esporta in tutta Europa, con cioccolatini, biscotti e confetture. «Per Pasqua- dice il mastro gelataio, spediamo le nostre creazioni in tutta l'isola».

