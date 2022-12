Un concerto di solidarietà per aiutare Alessio Zedda, figlio di Marilena Ibba e Guglielmo Zedda, la coppia morta il mese scorso a Tiana nel crollo della casa devastata da un’esplosione dovuta a una fuga di gas.

A organizzarlo, per sabato 17 dicembre, sono i docenti della scuola “Tuveri” di Cagliari, di cui il giovane studente di Ingegneria è stato allievo. “Gli alunni restano tali per sempre - dice Giovanna Porru, dirigente scolastica - e così, quando abbiamo saputo ciò che era capitato ad Alessio, è stato naturale attivarsi per fargli sentire la nostra vicinanza. Naturalmente con lo stile della nostra scuola: attraverso la musica che sa sempre accompagnare e consolare”.

Per l'organizzazione dell'iniziativa (ingresso libero a offerta) sono stati coinvolti gli artisti della Fondazione Teatro lirico, che hanno accolto di buon grado l'invito della scuola. Il concerto si terrà alle 16 nell'aula magna del plesso di via Venezia: ad esibirsi saranno anche gli alunni dell'indirizzo musicale.

