Accompagnato dal suo avvocato Angelo Manconi, si è costituito questa mattina nella caserma dei carabinieri di Bitti, Pietro Basile, il giovane condannato a 16 anni per l’omicidio del padre (QUI LA STORIA) e che un anno fa non aveva fatto rientro nel carcere di Mamone dopo un permesso per motivi di studio.

Si è consegnato nelle mani del comandante provinciale dei carabinieri Elvio Savino Labagnara, del comandante del nucleo investigativo Francesco Giola e del pm della procura Giorgio Bocciarelli.

