Dedicato alle periferie e alle aree archeologiche industriali, quanto luoghi che riflettono le dinamiche del cambiamento e del passare del tempo.

È "Suburbia", il nuovo progetto video dell'associazione Maart City Heart, che riguarda in particolare Macomer, che racconta la storia del caseificio Albano, azienda fondata a fine ottocento da Vincenzo Albano, che per circa 80 anni ha caratterizzato l'economia dell'intero territorio, ma anche delle ex ferrovie della Sardegna e l'antica piazza di Santa Croce.

Si tratta quindi di un progetto dedicato alle periferie e alle aree archeologiche industriali, luoghi che riflettono le dinamiche del cambiamento, del passare del tempo e che offrono spunti di riflessione sul mondo del lavoro, sulla produzione e sulla vita urbana.

«Abbiamo dedicato un video allo scorrere del tempo e alla necessità di rallentarlo per migliorare la qualità di vita- dice il presidente dell'associazione, Marco Benevole- Ci sono vari modi di raccontare le cose, noi l’abbiamo fatto come sempre a modo nostro, col solito stile, immagini, musica, nessuna parola e la Collezione 2025 di Antonio Raimondi a colorare e interpretare le scene. Una collaborazione là nostre che spesso si arricchisce di altri commercianti della città di macomer ma parte dalla collaborazione tra due creativi Marco e Tonino, che trasforma in arte e colore anche un semplice racconto».

Il video sarà presentato a Bosa domani sera, (22.30), nelle terrazze di Sas Covas. Protagonista della serata è la modella Sara Ciarloni, con un video che si articola in tre mini serie da tre minuti, girato in sala posa con un green screen e rimontato completamente in post produzione.

© Riproduzione riservata