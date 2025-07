A Orosei stasera la marcia per Gaza, per richiamare ancora una volta l’attenzione su quanto sta accadendo in Palestina dove prosegue una strage senza fine con migliaia di morti, compresi tantissimi bambini. In prima fila ci saranno le amministrazioni comunali, parrocchie, associazioni, movimenti, gruppi sportivi e tanti cittadini. Appuntamento in programma alle 19.30 con partenza da piazza del Popolo e arrivo davanti al santuario del Rimedio. All’iniziativa parteciperanno le varie comunità della Valle del Cedrino

