Bancarelle con tanto cibo, bevande artigianali, prodotti locali e cucina tradizionale. L'estate macomerese parte domani sera, nella piazza "Caduti sul Lavoro", nel cuore della cittadina, con la "Notte Gialla". Una manifestazione ideata dal centro commerciale naturale, ma che vede insieme anche il Comune, la Coldiretti Nuoro Ogliastra, con Campagna Amica e le varie aziende agricole del territorio, che propongono sapori e profumi della tradizione locale.

Sono proprio le manifestazioni che saranno messe in campo a tenere banco, con la partecipazione di quattordici stand street food tutto sardo, i prodotti locali, con la birra artigianale, vini e buon cibo, musica e tanto altro.

Si inizia alle 18 di domani nella piazza Caduti sul Lavoro, al centro della cittadina e si proseguirà per l'intera serata. Un'area dove ci saranno i birrifici artigianali, gli street food, la sebada on the road, percorsi vari di degustazione, con i tartufi, formaggi, miele e tanta musica, con i gruppi di Macomer Ghost Tracks e Big Rocktes quanto altro. Un evento importante, che vede protagonisti anche i commercianti con le loro attività, che rimarranno aperte per la circostanza.

«Una grande manifestazione che apre l'estate macomerese- dice Fabiana Cugusi, assessore alla cultura- una festa per promuovere la nostra cittadina e le sue varie attività commerciali e produttive, che vede la collaborazione del Comune , della Coldiretti di Nuoro e Ogliastra e Campagna Amica, con l'organizzazione del Centro Commerciale Naturale. È il primo evento di un calendario vasto, dove saranno presenti ben 14 stand street food locale e sardo. È l'occasione per fare un giro anche nei negozi della cittadina, che rimarranno aperti per la circostanza».

Per l'estate Macomerese sono previste altre manifestazioni, che si concluderanno a settembre.

