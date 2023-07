Ad oltre un mese dal nubifragio che ha danneggiato tratti della linea ferroviaria tra Macomer e SIndia non è stato ancora fatto un intervento di manutenzione. La cooperativa Esedra Escursioni, che gestisce i viaggi turistici del Trenino verde, in un comunicato mette in evidenza la grave situazione venutasi a creare, accusando anche la Regione e l'immobilismo di chi è preposto ad intervenire.

«Il viaggio a bordo del Trenino Verde - è scritto nella nota - è l'escursione più richiesta durante la stagione primaverile ed estiva. Ad oggi però, ad oltre un mese dal nubifragio che ha reso inaccessibile la ferrovia lungo la tratta Macomer- Trasnuraghes, non si sa ancora niente. Nessuno degli enti competenti è in grado di dare risposte certe, chiare, quando inizieranno i lavori, se il trenino quest'estate potrà viaggiare».

La cooperativa ha già dovuto annullare tutte le prenotazioni di giugno, con richieste che arrivano dalle agenzie turistiche di tutta Europa e da tutta l'Italia. «Ora abbiamo dovuto annullare quelle di luglio e anche agosto rischia di saltare - scrive la cooperativa Esedra Escursioni - purtroppo non siamo solo noi a perderci, ma l'intero territorio, quale il Marghine e la Planargia».

La Esedra Escursioni sottolina: «Perde chi offre la Malvasia, i dolci, chi offre la degustazione dei prodotti locali, perdono le strutture ricettive, perdono i ristoranti, perdono i bar lungo le varie soste. Perdono soprattutto i viaggiatori, tra i quali c'è l'amarezza e la delusione del viaggio mancato e prenotato da oltre un anno».

Una situazione drammatica, sulla quale l'Arst appare impotente. «Tutto quello che possiamo fare lo stiamo facendo - dice il direttore generale, Carlo Poledrini -, ci stiamo muovendo per ripristinare il tratto danneggiato dal nubifragio, ma occorrono i tempi tecnici».

La Esedra Escursioni conclude: «Ancora una volta ci ritroviamo davanti ad una Regione assente, ad un territorio immobile, gli uffici che scaricano le responsabilità uno all'altro. E tutti noi in attesa di una risposta che non si sa quando arriverà. Se arriverà».

© Riproduzione riservata