Tragedia sul lavoro questa mattina in località S’Iffurcau, ai confini tra Oniferi e Orotelli.

Un ragazzo di 19 anni di Orotelli è morto dopo essere stato colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un collega. Inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ottana.

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