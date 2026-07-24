inutili i soccorsi
24 luglio 2026 alle 09:31aggiornato il 24 luglio 2026 alle 09:52
Tragico incidente sul lavoro: morto un 19enne di OrotelliDrammatico incidente nella zona di S’Iffurcau, al confine con Oniferi. Il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un collega
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tragedia sul lavoro questa mattina in località S’Iffurcau, ai confini tra Oniferi e Orotelli.
Un ragazzo di 19 anni di Orotelli è morto dopo essere stato colpito alla testa dalla benna di un muletto guidato da un collega. Inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ottana.
- IN AGGIORNAMENTO –
© Riproduzione riservata