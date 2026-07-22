Nuoro, si rompe la condotta di via Wagner: rione a seccoQuesta volta a rompersi non è la foranea dell’acquedotto di Janna ‘e Ferru
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Ancora un crack nelle condotte idriche del comune di Nuoro.
Questa volta a rompersi non è la foranea dell’acquedotto di Janna ‘e Ferru, ma una condotta di via Wagner.
Abbanoa fa sapere che durante i lavori, che si prevede di completare entro le 13, verrà chiusa l’acqua limitatamente alla strada interessata e nelle vie vicine (le vie Lollove, della Pietra, Fani, Satta, San Giovanni, Cocco Ortu, Floris, Pigliaru e delle Frasche) dove si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni.