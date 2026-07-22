Marghine: disservizi sulla rete elettrica, disagi e protesteDuro documento del consigliere provinciale Alessandro Porcu
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Forti disservizi legati alla rete elettrica in tutto il Marghine, comprese le aree industriali, ma anche con gravi ripercussioni sui servizi pubblici.
A denunciarlo è il consigliere provinciale Alessandro Porcu, che rimarca una situazione di forte criticità che interessa particolarmente il Marghine.
La causa dei disagi sono i ritardi nell'esecuzione degli interventi sulla rete elettrica di competenza di Enel, che si protraggono ormai da qualche anno. A segnalare la grave situazione sono i sindaci e amministrazioni comunali del territorio, imprese, attività commerciali e cittadini.
«I tempi di realizzazione di diverse opere- scrive in un comunicato il consigliere provinciale, Alessandro Porcu- stanno raggiungendo livelli non più sostenibili, con pesanti ripercussioni sullo sviluppo del territorio e persino sull'erogazione di servizi pubblici essenziali».
L'impresa appaltatrice, che opera attraverso diverse sedi in Sardegna, tra cui Tossilo e Santa Giusta, è chiamata a gestire un elevato numero di interventi. Una situazione che, pur comprensibile sotto il profilo organizzativo, non può però giustificare ritardi che in alcuni casi si protraggono da oltre un anno e mezzo o addirittura due anni. «Tra gli episodi più significativi si segnala, a titolo di esempio, quello che interessa il Comune di Borore- scrive Porcu- dove l'asilo nido comunale attende ormai da quasi due anni l'aumento di potenza della fornitura elettrica necessario ad alimentare l'intero impianto di climatizzazione e altre attrezzature funzionanti tramite l'uso dell'energia elettrica».
Le criticità riguardano tutto il Marghine e quindi anche l'area di Ottana, dove cittadini e imprese attendono da mesi interventi per la connessione di impianti fotovoltaici, aumenti di potenza delle forniture elettriche e altre opere indispensabili per le proprie attività. In alcuni casi i ritardi stanno creando disagi anche a soggetti fragili che necessitano di servizi alimentati dall'energia elettrica. A destare ulteriori perplessità è anche la recente riorganizzazione delle competenze operative.