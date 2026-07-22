Falso numero Cup via sms, l’Asl di Nuoro: «Attenti alla truffa»Il messaggio fraudolento, spacciandosi per il servizio di prenotazione unica dell’azienda sanitaria, invita a richiamare un numero a pagamento che prosciuga il conto telefonico
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Attraverso i suoi canali social, l’Asl di Nuoro lancia l’allarme per un tentativo di truffa che arriverebbe da un sms inviato da falso numero di telefono del Cup.
Il messaggio fraudolento, spacciandosi per il servizio di prenotazione unica dell’azienda Sanitaria, invita a richiamare il 89347784, un numero che non è quello del Cup ma un servizio a pagamento che ben presto prosciuga il conto dell’abbonamento telefonico dal proprio gestore.
Appena pubblicato sul profilo social, l’allerta dell’Asl ha già diversi utenti che confermano di essere stati contattati dal falso numero Cup.