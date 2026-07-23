Un acquedotto colabrodo. Accade a Nuoro, che da una settimana combatte con restrizioni idriche notturne e sospensioni dell’erogazione in quartieri per rotture improvvise. Così succede che oggi, mentre Abbanoa segnala la chiusura della condotta distributrice di via Mughina, con l’intervento delle squadre del pronto intervento per eseguire un intervento di manutenzione sulla condotta finalizzato a eliminare una dispersione idrica, i nuoresi segnalano dalla parte opposta della città restrizioni, e rubinetti a secco.

Nel mentre in via Sulis, nel quartiere di Santu Predu, si apre un’altra falla con un vero fiume di acqua che scorre per decine di metri e finisce su via Roma. A Mughina, grazie agli interventi di distrettualizzazione della rete idrica cittadina, cali di pressione e temporanee interruzioni sono state limitati alla strada interessata e alle vie vicine, ovvero via Macciotta, parte di via Gramsci e località San Carlo. Ma in città continua a saltare la luce.

Ieri notte non è bastato l’intervento di diverse squadre di e-distribuzione e oggi nel pomeriggio sono proseguiti i blackout in corso Garibaldi e nel rione di Santu Predu a riprova dello stress dekle linee sovraccaricate per il gran caldo e l’utilizzo di condizionatori.

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