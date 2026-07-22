Un morto e un ferito grave è il bilancio del tragico incidente accaduto questa mattina poco prima delle 5 al bivio di Budoni lungo la statale 131 Dcn.

Un’auto è andata ad urtare contro la barriera spartitraffico. A bordo c’erano due persone.

Il conducente è morto sul colpo mentre il passeggero, un minorenne, sarebbe in gravi condizioni. Sul posto le forze dell’ordine.

La strada è chiusa al traffico in direzione Nuoro.

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