l’incidente
22 luglio 2026 alle 07:04aggiornato il 22 luglio 2026 alle 07:07
Budoni, schianto contro le barriere spartitraffico: un morto, grave il passeggero minorenneLa tragedia poco prima delle 5 del mattino al bivio lungo la statale 131 Dcn
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Un morto e un ferito grave è il bilancio del tragico incidente accaduto questa mattina poco prima delle 5 al bivio di Budoni lungo la statale 131 Dcn.
Un’auto è andata ad urtare contro la barriera spartitraffico. A bordo c’erano due persone.
Il conducente è morto sul colpo mentre il passeggero, un minorenne, sarebbe in gravi condizioni. Sul posto le forze dell’ordine.
La strada è chiusa al traffico in direzione Nuoro.
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