La corrente elettrica va e viene, il caldo aumenta così come la sofferenza di chi non si può muovere. Le situazioni limite sono tante in questi giorni in cui diversi comuni della Sardegna, da nord a sud, stanno facendo i conti con blackout continui.

Succede anche a Torpè. Giuseppe Satta è disperato: «Non so più a chi rivolgermi, ormai da giorni la corrente va e viene, oggi è mancata a mezzogiorno – racconta – ci sono quaranta gradi e mia madre è allettata, non può muoversi».

A confermare i disagi è l’amministrazione comunale in una nota su facebook: «A causa delle alte temperature di questi giorni, si sono verificati alcuni problemi tecnici alla rete elettrica locale. I tecnici di Enel sono già sul posto e stanno lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Potrebbero verificarsi temporanee interruzioni o cali di tensione nelle zone interessate dal guasto. Vi invitiamo a prestare attenzione, limitare per quanto possibile l’uso di elettrodomestici ad alto consumo e segnalare eventuali ulteriori disservizi agli uffici competenti».

(Unioneonline/A.D)

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