Incidente stradale questa mattina a Nuoro per un frontale che ha coinvolto un’auto e un camion della spazzatura.

L’incidente è avvenuto al chilometro 90 della statale 389.

Ad avere la peggio è stato il conducente della macchina, che è rimasto incastrato tra le lamiere e successivamente liberato dai vigili del fuoco. Affidato alle cure del personale medico, è stato poi trasportato in ospedale. Sul posto anche Anas e Polizia.

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