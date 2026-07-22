l’incidente
22 luglio 2026 alle 12:43aggiornato il 22 luglio 2026 alle 12:46
Nuoro, frontale auto-camion della spazzatura: conducente incastrato tra le lamiereAd avere la peggio è stato l’uomo alla guida della macchina. Liberato dai vigili del fuoco è stato soccorso dal 118
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Incidente stradale questa mattina a Nuoro per un frontale che ha coinvolto un’auto e un camion della spazzatura.
L’incidente è avvenuto al chilometro 90 della statale 389.
Ad avere la peggio è stato il conducente della macchina, che è rimasto incastrato tra le lamiere e successivamente liberato dai vigili del fuoco. Affidato alle cure del personale medico, è stato poi trasportato in ospedale. Sul posto anche Anas e Polizia.
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