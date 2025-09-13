È stata trasferita questa mattina a Roma la minore politraumatizzata coinvolta nel grave incidente stradale di venerdì sera alle porte di Nuoro che aveva coinvolto tre auto con 10 feriti.

La giovanissima paziente è stata trasportata all'ospedale Bambin Gesù in seguito ai contatti presi dall'ospedale San Francesco con la chirurgia maxillo-facciale pediatrica, la neurochirurgia pediatrica e la terapia intensiva pediatrica.

«Tengo a esprimere enorme gratitudine e grande riconoscimento», dichiara il commissario straordinario dell'Asl 3 di Nuoro, Angelo Zuccarelli, «a tutte le unità operative e agli operatori sanitari coinvolti in una situazione in cui il sistema è stato sottoposto a uno “stress” non indifferente, dando una risposta che, oltre ad aver messo in luce l'importanza della rapidità e dell'efficienza dei servizi di emergenza, ha confermato la grande professionalità ed efficienza del pronto soccorso, dei reparti afferenti al dipartimento chirurgico (dalla Neurochirurgia alla Chirurgia Generale, passando per l'eccellente blocco operatorio), della Rianimazione e Terapia Intensiva e di tutto l'ospedale di Nuoro».

(Unioneonline)

