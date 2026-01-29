Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 10:30, lungo la strada che da Macomer conduce alla zona industriale di Tossilo. Tre persone sono rimaste gravemente ferite e si trovano attualmente ricoverate in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Si tratta di un uomo del 1952 e e sua sorella, residenti a Borore, e di un altro uomo originario di Santu Lussurgiu. Le loro condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer, che ha lavorato a lungo insieme al personale del 118 per estricare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere a seguito del violento impatto. I vigili hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico, mentre tre ambulanze del 118 hanno trasportato i feriti al nosocomio nuorese. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

© Riproduzione riservata