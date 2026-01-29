Incidente nella zona industriale di Macomer, tre feriti gravi ricoverati al San FrancescoImpatto violentissimo lungo la strada che conduce alla zona industriale di Tossilo
Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 10:30, lungo la strada che da Macomer conduce alla zona industriale di Tossilo. Tre persone sono rimaste gravemente ferite e si trovano attualmente ricoverate in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro.
Si tratta di un uomo del 1952 e e sua sorella, residenti a Borore, e di un altro uomo originario di Santu Lussurgiu. Le loro condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer, che ha lavorato a lungo insieme al personale del 118 per estricare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere a seguito del violento impatto. I vigili hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area.
Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico, mentre tre ambulanze del 118 hanno trasportato i feriti al nosocomio nuorese. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.