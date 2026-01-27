Ecco il vero volto del paese, che si trasforma in una prestigiosa realtà per l'intera isola. Una igienista dentale di Silanus, infatti, è ufficialmente candidata alla finale del “Sunstar World Dental Hygienist Awards 2026”, quello che viene definito il premio Oscar, dedicato al settore odontoiatrico e all’igiene dentale professionale.

Si tratta di Stefania Morittu, 38enne, che sarà in gara nella categoria “Full Time Clinician”, per rappresentare l'Italia. Dopo aver superato la selezione europea, Stefania Morittu porta la bandiera sarda e italiana in questa sfida mondiale, che si trasforma anche in una missione di altruismo. Da anni, infatti, la professionista è una attiva volontaria del centro antiviolenza "Onda Rosa" di Nuoro. In caso di vittoria, ha annunciato che l'intero premio sarà devoluto in beneficenza proprio al centro antiviolenza.

«La candidatura a questo importante premio internazionale rappresenta una tappa fondamentale nel mio percorso professionale - dice - sono profondamente orgogliosa di poter presentare il mio lavoro su un palcoscenico così autorevole e di confrontarmi con realtà d'eccellenza provenienti da ogni parte del mondo. Ci tengo inoltre a ringraziare la mia comunità che mi supporta e tutti coloro che mi hanno sostenuta».

Il percorso di Stefania Morittu è quindi segnato da una costante dedizione verso le pazienti più fragili. Nel 2022, a Dublino, è stata infatti insignita del prestigioso premio per la Social Responsibility durante il simposio Internazionale dell'International Federation of Dental Hygienists, a testimonianza di una carriera che unisce competenza clinica e responsabilità sociale. Per votarla occorre collegarsi al canale You Tube "Sunstar Oral Health" e mettere il like al suo video.

