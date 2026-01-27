Arrivano i contributi comunali alle varie associazioni sportive. Una iniziativa che costituisce una boccata d'ossigeno, soprattutto per quelle associazioni impegnate nelle varie discipline. L'erogazione di questi contributi rappresenta un impegno concreto dell'amministrazione per promuovere la pratica sportiva e sostenere le realtà che, quotidianamente, offrono servizi e attività ai cittadini, in particolare ai giovanissimi.

È imminente la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei contributi economici ordinari relativi all'anno in corso, una iniziativa rivolta alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche che operano a Macomer. Un sostegno importante e fondamentale per lo sport locale, impegnato particolarmente col coinvolgimento di centinaia di giovanissimi. Per accedere ai fondi è però necessario rispettare un requisito burocratico imprescindibile, quale l’iscrizione all’albo comunale delle associazioni. Come previsto dal regolamento, infatti, per accedere ai contributi e patrocini, possono presentare domanda solo le realtà che risultino già regolarmente iscritte all’Albo alla data esatta di pubblicazione del bando. Non sarà dunque possibile iscriversi all'Albo contestualmente alla domanda di contributo: la registrazione deve essere perfezionata preventivamente.

Il bando è riservato alle società sportive che hanno la propria sede legale nel Comune di Macomer e che risultano quindi iscritte all'albo comunale delle associazioni. «Anche quest'anno, in linea con quello già fatto da chi mi ha preceduto e dal presidente della commissione sport - dice l'assessore allo sport, Federico Castori - ci saranno i contributi per le società sportive di Macomer. All'albo sono finora iscritte 25 società sportive ma contiamo che altre lo facciano. Da anni l'amministrazione di Macomer ha scelto di non dare contributi occasionali alle singole manifestazioni sportive ma riconoscere a tutte le società della città il lavoro svolto all'interno della comunità. Questo metodo è stato apprezzato e largamente condiviso da tutte le società sportive».

