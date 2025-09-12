Lotta ancora tra la vita e la morte in un letto della terapia intensiva di Nuoro la bambina di 12 anni rimasta gravemente ferita nel terribile incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la bretella per Pratosardo all'uscita di Nuoro. La piccola è stata sottoposta a un delicato intervento polispecialistico nella notte: la prognosi resta riservata.

Grave, ma in condizioni leggermente meno critiche, anche una donna – sua parente – ricoverata anch’essa in terapia intensiva.

L’incidente, avvenuto intorno alle 18, ha coinvolto tre vetture: un’Alfa Romeo Giulietta, una Peugeot 308 e una Nissan Qashqai.

Il bilancio è pesante: dieci feriti, quattro dei quali in codice rosso. Sette persone sono rimaste incastrate tra le lamiere.

Le auto coinvolte sono state poste sotto sequestro per consentire gli accertamenti da parte della Polstrada, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro. Non si esclude un’invasione di corsia dovuta a distrazione, malore o un abbaglio causato dal sole.

Sul posto sono intervenuti sei ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

