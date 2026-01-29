È rimasto per tanto tempo in balia dei vandali, che hanno distrutto quasi tutto. L'importante struttura sportiva ora sarà interessata dai lavori di riqualificazione. È considerata una eccellenza regionale, ma chiusa sei anni fa, per consentire l'avvio dei lavori di riqualificazione, con un finanziamento iniziale di circa 300 mila euro, finanziati in gran parte dalla Regione e poi anche con un mutuo acceso dal Comune col Credito Sportivo.

A febbraio riprenderanno i lavori programmati, affidati ad una nuova impresa, che andrà a completarli e a consegnare il palazzetto alle varie associazioni e società sportive (di basket, volley, arco e arti marziali in particolare) ai primi di settembre. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa, è il nuovo assessore allo sport, Federico Castori.

«La riqualificazione del palazzetto dello sport rientra tra le priorità dell'amministrazione comunale, trattandosi di una struttura importante per la comunità – dice l'assessore – che oltre eliminare i disagi per decine di società sportive locali, consente di accogliere manifestazioni ad ampio respiro, con gare ad un certo livello, sfruttando prima di tutto la posizione baricentrica della nostra cittadina».

Quando sarà completato, il palazzetto dello sport del futuro, quindi una struttura sportiva di eccellenza a livello regionale, grazie anche alla posizione geografica baricentrica di Macomer. In un primo intervento è stato completamente realizzato il tetto in lamiera e realizzati nuovi infissi. Ora si procederà con la realizzazione di un nuovo manto di gioco in parquet flottante.

Verrà quindi ampliato l'ingresso e sarà realizzato un vano ascensore per portare i disabili in tribuna. Anche gli spogliatoi saranno messi a norma e resi accoglienti. Si sta pensando anche di dotare la struttura di un impianto di energia rinnovabile.

