È iniziata nella parrocchia di San Domenico Savio a Nuoro la veglia in memoria di Patrick Zola, 14 anni, e Ythan Romano, 15, i due ragazzini morti ieri nel crollo di una palazzina diroccata in via Dessanay.

«Preghiamo insieme per Patrik e Ythan», si legge in un post su Facebook pubblicato dall'Oratorio frequentato dai due ragazzini. Soprattutto Patrick – origini polacche, figlio adottivo di una dottoressa e di un allevatore - era di casa, non c'era giorno che non passasse in oratorio. «Tutto l'oratorio è vicino alle famiglie per il grande dolore che li ha colpiti». Cordoglio e commozione anche su tutti i social.

L’inchiesta

La Procura di Nuoro intanto ha aperto un'inchiesta: il pm Riccardo Belfiori, giunto sul luogo della tragedia subito dopo i fatti, sta raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire la dinamica dell'evento e per accertare eventuali responsabilità. La Squadra Mobile di Nuoro nelle prossime ore sentirà il ragazzino che era con le due vittime all'esterno del rudere e che ha subito telefonato a un'amica loro coetanea. È stata lei poi a chiamare il 112, con gli operatori che hanno allertato immediatamente il 118.

L’unico testimone

Il ragazzino, pare unico testimone della tragedia, potrebbe aiutare gli investigatori a capire dov’erano i due ragazzini al momento esatto del crollo: se al piano terra, al primo piano o sul tetto del casolare. Sul posto sono arrivati 5 mezzi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e 14 uomini che hanno scavato tra le macerie per recuperare i due corpi. L'area è stata sorvolata dai droni del sistema aeromobile a pilotaggio remoto (Sapr), richiesto dalla direzione regionale dei Vigili del fuoco, un sistema ricognitivo per acquisire immagini e video utili per le indagini della Procura. I medici del 118 giunti nel luogo dell'incidente con diverse ambulanze non hanno potuto fare altro che constatare la morte dei ragazzi.

L’autopsia

L’autopsia è stata già disposta: a eseguirla all'ospedale San Francesco di Nuoro il medico legale Matteo Nioi. Il pm Riccardo Belfiori, titolare delle indagini, sta cercando anche di capire se vi siano responsabilità per l'abbandono e l'incuria dell'area, da ieri sera posta sotto sequestro dalla magistratura e, secondo i primi sopralluoghi, non interdetta all'ingresso di altre persone nonostante la pericolosità del rudere. Il terreno su cui era costruito il casolare, in una collinetta non distante dalla parrocchia di San Domenico Savio, sarebbe di proprietà di diversi eredi.

