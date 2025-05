Il bilancio dello scorso anno, della Tossilo SpaTossilo Spa, passa, ma con l'astensione di tre sindaci presenti nell'assemblea dei soci. L'assemblea è stata convocata proprio per l'approvazione del bilancio consuntivo, dal presidente del consiglio di amministrazione. L'approvazione è arrivata solo col voto favorevole del sindaco (facente funzioni) del Comune di Borore, Alessandro Porcu, quindi del componente del consiglio di amministrazione, Michele Corda e dello stesso Mario Zacchino, che rappresenta anche il socio di maggioranza della Tossilo Spa.

Si sono astenuti dal voto la sindaca di Noragugume, Rita Zaru, quella di Birori, Silvia Cadeddu e il sindaco di Bortigali, Francesco Caggiari. I tre sindaci hanno esposto l’esigenza di essere rassicurati in ordine al superamento delle numerose criticità sollevate dalla Provincia di Nuoro in fase di avvio del nuovo termovalorizzatore e, soprattutto, l’esigenza di un impegno pubblico, da parte del commissario liquidatore del consorzio Zir Macomer e dell’assessore regionale all’Ambiente, a non far gravare sui cittadini una tariffa dei rifiuti maggiorata per via delle somme necessarie a coprire le perdite storiche maturate in capo al gestore precedente.

Circostanza prevista espressamente nel piano di risanamento proposto, alla Regione e al Tribunale di Oristano, per il salvataggio della Tossilo Spa. Negli ultimi quattro anni, infatti, la Tossilo Spa ha accumulato perdite per oltre 8 milioni di euro nonostante l’assenza di attività e nonostante il rimborso da parte della Regione Sarda dell’intero costo dei dipendenti. "Come Sindaci- scrivono in una nota i primi cittadini di Noragugume, Birori e Bortigali-abbiamo il dovere e sentiamo la responsabilità di tutelare le nostre comunità, che non potranno di certo farsi carico del risanamento della Tossilo Spa attraverso una maggiore tariffa dei rifiuti. Riteniamo anzi che, con i risparmi nei costi di energia e con la vendita dell’energia eccedente, il nuovo termovalorizzatore potrà certamente consentire una tariffa più favorevole per i cittadini. Abbiamo motivato la nostra astensione dal voto esponendo anche alcune altre perplessità, condivise, quale, per esempio, le rassicurazioni sul corretto utilizzo dei fondi regionali che il commissario liquidatore dello Zir Macomer ha trasferito alla Tossilo (circa 7 milioni di euro), evidenziando il fatto che, nonostante questi ingenti trasferimenti di risorse pubbliche, da bilancio 2024 della Tossilo spa portato all’approvazione dell’assemblea, emerge ancora un importante deficit patrimoniale e una importante esposizione debitoria per circa 10 milioni di euro". I sindaci hanno chiesto anche di tutelare i lavoratori della Tossilo Spa, ipotizzando il loro passaggio ad altri enti oppure al Consorzio Cip Nuoro. "Siamo fiduciosi di ricevere dal Presidente della società Tossilo Spa le rassicurazioni richieste ma anche di conoscere la posizione della Presidente Todde, dell’Assessore all’Industria, dell’Assessore all’Ambiente e dell’Assessore al Lavoro in ordine agli aspetti da noi evidenziati".

