E sono tre le centenarie. Oggi il paese è in festa per celebrare i 100 anni di Maria Pinna, vedova da anni, ma sempre attiva nel mondo del volontariato sociale, testimone di un secolo di storia vissuta. Stamattina è stata celebrata una Messa di ringraziamento in parrocchia, celebrata da parroco padre Salvatore Putzolu, che ha riunito i figli, nipoti parenti e tanti amici, ma soprattutto il sindaco Tore Ghisu, con la giunta comunale, che durante la cermonia in chiesa, (colma all'inverosimile), hanno voluto donare alla nuova centenaria una targa ricordo.

Lo stesso sindaco, ricordando anche le altre due ultracentenarie centenarie, tia Bittiri Lodde e tia Luisa Carta (entrambe 101 compiuti di recente), dice : «I più fervidi auguri per l'importante traguardo aggiunto, con l'auspicio che il modello di donne gentili, serene e laboriose sia ancora, per tanto tempo, un prezioso patrimonio di conoscenza ed esperienza per tutti i nostri giovani».

Dopo la messa dedicata a Tia Maria Pinna, il sindaco con la giunta si è recato nelle case delle altre due ultracentenarie per consegnare i fiori e la targa ricordo. Il 2026 si conferma un anno con una notevole presenza di centenari in tutto il Marghine, in particolare a Borore, Silanus, Macomer e Bolotana, con una prevalenza femminile.

© Riproduzione riservata