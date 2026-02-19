La crisi idrica che da anni attanaglia la Baronia sarà al centro di un importante momento di confronto pubblico in programma sabato 21 febbraio, alle ore 10, nella sala consiliare del palazzo civico di Torpè. Un appuntamento atteso e partecipato, promosso dal comitato spontaneo “Abba Luchente” insieme all’amministrazione comunale, per fare il punto sugli sviluppi e sulle prospettive necessarie a superare definitivamente l’emergenza idrica nel territorio.

Negli ultimi anni la Baronia ha dovuto fare i conti con drammatici fenomeni di siccità, ripetutisi con crescente frequenza e intensità, che hanno messo in seria difficoltà la capacità di garantire risorse sufficienti al fabbisogno idrico, soprattutto durante le lunghe stagioni caratterizzate da scarsa piovosità. Una situazione che ha inciso profondamente sulla vita delle comunità locali, sulle attività agricole e sul tessuto economico dell’intera area.

A rendere ancora più acceso il dibattito è stata la recente decisione di procedere allo sversamento in mare di ingenti quantità d’acqua dallo sbarramento artificiale di Maccheronis, a seguito delle abbondanti precipitazioni delle scorse settimane.

Un episodio che ha sollevato interrogativi sulla gestione delle risorse idriche e sulla necessità di una programmazione più efficace, capace di coniugare sicurezza, prevenzione del rischio e conservazione dell’acqua nei periodi di abbondanza. Al tavolo dei relatori interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo agricolo e tecnico.

Tra questi il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu; il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso, insieme al dirigente dello stesso ente consortile Sebastiano Bussalai; il consigliere provinciale Pierluigi Saiu; il consigliere regionale Sebastian Cocco e l’ingegnere idraulico Luigi Ghinami.

Saranno inoltre presenti sindaci e amministratori comunali del territorio, parlamentari e consiglieri regionali, oltre ai rappresentanti di Ente acque della Sardegna (Enas), Ente di governo dell’ambito della Sardegna (Egas) e Abbanoa, nonché associazioni di categoria. In veste di padrone di casa interverrà il sindaco di Torpè, Martino Sanna, mentre il coordinamento del convegno sarà affidato a Giorgio Fresu.

L’obiettivo dichiarato è quello di aprire un confronto concreto e costruttivo, capace di individuare soluzioni strutturali e condivise per garantire stabilità nell’approvvigionamento idrico, evitare nuove emergenze e trasformare le criticità degli ultimi anni in un’occasione di rilancio e pianificazione sostenibile per l’intera Baronia.

