Fonni, versa tremila euro per l’auto che non c’è: due denunciatiIdentificate dai carabinieri le due persone intestatarie delle carte e delle utenze telefoniche utilizzate per il raggiro
Aveva versato tremila euro per acquistare un’auto trovata su un annuncio online, ma il veicolo non è mai arrivato.
Vittima della truffa un cittadino nuorese, che dopo aver visto un annuncio a prezzo vantaggioso aveva avviato la trattativa con i presunti venditori, effettuando un bonifico per concludere l’affare. Dopo il pagamento, però, ogni contatto si è interrotto.
All’uomo non è rimasto che sporgere denuncia ai Carabinieri della Stazione di Fonni, che hanno avviato le indagini, identificando due persone intestatarie delle carte e delle utenze telefoniche utilizzate per il raggiro. I due sono stati denunciati in stato di libertà per truffa.
Proseguono gli accertamenti per verificare eventuali altre vittime.