Omicidio a Orani: trentottenne ucciso a colpi d’arma da fuocoLa vittima è Tonino Pireddu: il killer lo ha freddato davanti alla sua abitazione
Omicidio nella tarda serata nel centro di Orani, dove un uomo è stato freddato a colpi d’arma da fuoco davanti alla sua abitazione, in corso Italia.
La vittima si chiamava Tonino Pireddu, 38 anni, operaio dipendente della ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti. Il killer ha agito mentre il trentottenne stava rientrando a casa, in un viottolo accanto alla strada principale.
Sul luogo del delitto sono immediatamente intervenuti i militari della Arma dei carabinieri.
Stando a quanto si apprende, all’inizio dell’anno l’auto di Pireddu era stata data alle fiamme.