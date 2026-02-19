Noragugume, cambia la gestione della residenza anziani e la retta sale del 30%Disagi e polemiche per ospiti e familiari
Dal prossimo primo marzo, alla residenza anziani di Noragugume, una delle più importanti del territorio, cambia la gestione.
Dopo dieci anni lascia la cooperativa sociale "Futura" di Macomer, vi subentra la cooperativa Aldia di Pavia, radicata in tutta Italia e particolarmente in Sardegna. Il cambio di gestione però comporta l'aumento della retta mensile del 30 per cento, che ha colto di sorpresa i familiari dei 16 anziani ospitati nella struttura, che provengono da diversi paesi del territorio.
La nuova cooperativa, aggiudicataria della gara d'appalto, ora presenta il conto, segnalando un incremento del 15 per cento della spesa per il personale rispetto alle gestioni precedenti, derivante dai recenti rinnovi contrattuali e dal mutato contesto socio-economico.
Al fine di assicurare la copertura integrale dei costi, sono stati individuati nuovi parametri tariffari, con la retta mensile che passa dagli attuali 1880 euro mensili a 2375 più iva. Un aumento ritenuto congruo per garantire l'equilibrio strutturale della gestione, offrendo allo stesso tempo una carta di servizi alquanto vantaggiosa per gli ospiti.
Le nuove tariffe, tuttavia, hanno sollevato la protesta dei familiari delle persone ospitate nella struttura. La situazione resta incerta e si cerca di trovare una soluzione adeguata per tutti. In tal senso l'amministrazione comunale i prossimi giorni convocherà una riunione con tutti i familiari degli ospiti per fornire informazioni complete sulla nuova gestione.