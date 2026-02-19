La cittadina è in lutto per la scomparsa dell'ex direttore didattico, Gonario Giannasi. L'ex dirigente scolastico, originario di Bottidda, aveva 96 anni. Era arrivato a Macomer nel 1970. Da subito ha ricoperto il ruolo di dirigente scolastico fino al 1994.

"Un importante ruolo - è scritto nel profilo del Comune - che è stato svolto con uno stile e una professionalità riconosciuti da tutti da Gonario Giannasi, che per intere generazioni di macomeresi e per le loro famiglie è stato un punto di riferimento fondamentale nel percorso educativo e formativo dei bambini e delle bambine della città".

Proprio la sua dedizione al lavoro gli valse il riconoscimento della Medaglia d'oro al lavoro. "Oggi che ci ha lasciato - prosegue il comunicato - il Comune di Macomer vuole salutarlo e ringraziarlo per quanto ha saputo donare alla città e alla crescita di tutta la comunità macomerese".

Gonario Giannasi a Macomer si era stabilito sin dal suo arrivo, formando una famiglia, stimata dall'intera comunità. Anche negli anni della pensione, ha continuato a svolgere un ruolo importante nella cittadina, dal punto di vista culturale. E' rimasto lucido e vicino alla gente fino all'ultimo. Lascia la moglie, due figlie e i nipoti.

